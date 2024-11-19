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Более полусотни детей в Башкирии погибли, провалившись под лед

В Башкирии провалились под лед и утонули 58 детей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние пять лет провалились под лед и утонули 58 детей. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

По словам специалистов, взрослые, а в большинстве случаев это рыбаки, часто вполне осознано рискуют жизнью, когда выходят на лед, который тоньше семи сантиметров, однако дети это делают просто из любопытства.

— Первый лед интересно хрустит под ногами, интересно ломается, и скользить на нем тоже интересно, но такие игры смертельно опасны, — утверждают в экстренной службе.

В чрезвычайном ведомстве настоятельно призвали пресекать игры детей на тонком льду, не оставлять их без присмотра и постоянно напоминать о мерах безопасности.

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