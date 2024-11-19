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В Ростовской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка.

Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Транспортное происшествие случилось 18 ноября примерно в 18:00 на дороге «подъезд от города Морозовск к поселку Озерный». 67-летний мужчина, управлявший автомобилем «Киа Спектра», двигался из Морозовска. В это время по обочине дороги шла 13-летняя девочка. В какой-то момент водитель потерял контроль над автомобилем, из-за чего машина выехала на обочину. В результате он не успел затормозить и сбил девочку.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами.