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На востоке Москвы мужчина избил троих, пытаясь ограбить супермаркет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчину задержали на востоке Москвы при попытке ограбить супермаркет, сообщает московская прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«В магазине в Тюменском проезде мужчина, нарушая общественный порядок, ударил сотрудника магазина, охранника, а также покупателя, причинив ему телесные повреждение. По словам сотрудника магазина, мужчина также требовал выдать деньги из кассы», — говорится в сообщении.

На опубликованном прокуратурой видео мужчина ведет себя неадекватно, бьет покупателя, стоящего у кассы. На другом видео, появившемся в интернете, видно, как его при помощи тележек пытаются вытолкать из магазина трое мужчин, но им это не удается. После этого приезжают полицейские и задерживают его.