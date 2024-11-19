На востоке Москвы мужчина избил троих, пытаясь ограбить супермаркет

На опубликованном прокуратурой видео мужчина ведет себя неадекватно, бьет покупателя, стоящего у кассы. На другом видео, появившемся в интернете, видно, как его при помощи тележек пытаются вытолкать из магазина трое мужчин, но им это не удается. После этого приезжают полицейские и задерживают его.