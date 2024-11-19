В Ростове гендиректор «ООО Вектор» подозревается в невыплате 13 млн рублей подчиненным

Прокуратура Железнодорожного района Ростова провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии. По ее итогам было установлено, что с июня по сентябрь 2024 года гендиректор организации задолжал 48 подчиненным зарплату на общую сумму около 13,4 млн руб.