Трех человек эвакуировали из горящего дома в Братском районе

Пожар произошел 19 ноября 2024 в пятиэтажке на улице Горького в городе Вихоревка Братского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МЧС Иркутской области.
Как стало известно, пламя охватило квартиру на первом этаже, из нее смогли самостоятельно выйти четверо жильцов. Однако три человека не смогли покинуть дом из-за того, что в подъезде было слишком много дыма. Позже их вывели спасатели.
— Живущая на пятом этаже 71-летняя женщина отравилась продуктами горения. Её госпитализировали в городскую больницу. Огонь на 25 квадратных метрах тушили пять специалистов и две единицы техники, — уточнили в агентстве.
По предварительной информации, пламя охватило квартиру из-за короткого замыкания.
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