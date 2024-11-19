Отец и двое детей погибли от угарного газа: мать в тяжёлом состоянии

По данным Генеральной прокуратуры, инцидент произошёл утром 18 ноября в махалле «Исковут» Папского района. 36-летний мужчина и его двое несовершеннолетних детей, 10 и 14 лет, скончались в результате отравления угарным газом, который просочился из самодельной печи, использовавшейся для отопления.