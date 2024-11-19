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Отец и двое детей погибли от угарного газа: мать в тяжёлом состоянии

В Наманганской области произошла очередная трагедия, вызванная утечкой угарного газа. Отец и двое детей погибли от угарного газа, мать находится в тяжёлом состоянии.

Источник: Vaib.Uz

По данным Генеральной прокуратуры, инцидент произошёл утром 18 ноября в махалле «Исковут» Папского района. 36-летний мужчина и его двое несовершеннолетних детей, 10 и 14 лет, скончались в результате отравления угарным газом, который просочился из самодельной печи, использовавшейся для отопления.

Мать детей была доставлена в тяжёлом состоянии в медицинское учреждение. Благодаря оперативной медицинской помощи, её жизнь удалось спасти.

По предварительным данным, причиной утечки стала неисправность печи, не соответствующей требованиям безопасности. Сейчас районной прокуратурой проводятся предварительные следственные действия.

Эта трагедия подчёркивает важность соблюдения правил безопасности при использовании отопительных приборов. Пользуйтесь только сертифицированным оборудованием и регулярно проверяйте его исправность. Берегите себя и своих близких!