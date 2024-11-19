Через забор и «злую собаку». В Петербурге накрыли теневых банкиров, обналичивших около миллиарда

Правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц, рассказала 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, схема у злоумышленников была следующей: безналичные средства граждан и юридических лиц переводили на счета фиктивных подконтрольных организаций, а затем под видом оплаты липовых сделок деньги обналичивали и возвращали клиентам. Конечно, за вычетом вознаграждения, которое составляло от 11 до 13%.
По оперативным данным, через обнальщиков прошло порядка одного миллиарда рублей. Кадры задержаний и обысков опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В местах проживания фигурантов и в офисах полицейские обнаружили и изъяли 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственные документы, печати различных организаций и другие доказательства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, а их сообщниц отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.