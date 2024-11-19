В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано.
«По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован», — сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.