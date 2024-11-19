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В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

САМАРА, 19 ноя — РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано.

«По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован», — сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.

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