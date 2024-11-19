Жителя Первоуральска осудили на 17 лет за оборот наркотиков

Свердловчанина признали виновным в покушении на сбыт 39,5 килограммов наркотиков и легализацию преступных доходов на 11,2 миллиона рублей. Установлено, что до июля 2022 года осужденный вошел в состав преступной группы. Он был курьером и руководителем оптового склада наркотиков.