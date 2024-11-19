Жителя Первоуральска осудили на 17 лет за оборот наркотиков

Житель Первоуральска предстал перед судом за оборот наркотиков. Суд вынес мужчине приговор — 17 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свердловчанина признали виновным в покушении на сбыт 39,5 килограммов наркотиков и легализацию преступных доходов на 11,2 миллиона рублей. Установлено, что до июля 2022 года осужденный вошел в состав преступной группы. Он был курьером и руководителем оптового склада наркотиков.
— От неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, он получал координаты нахождения наркотиков, которые впоследствии расфасовывал и размещал в различных местах на территории нескольких регионов страны с последующим направлением соучастникам геолокации, — рассказали в региональном ведомстве.
За продажу веществ с марта по декабрь 2023 года осужденный получал в криптовалюте больше 11,2 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.