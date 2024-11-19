Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске Следственный комитет проверит свалку опасных ртутных градусников

Кто именно выбросил приборы в снег, пока неизвестно.

Источник: Om1 Омск

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало доследственную проверку по информации о загрязнении окружающей среды опасными отходами. Речь идёт о свалке ртутных градусников, обнаруженной на севере города.

В Советском округе, в районе поселка Николаевка, неизвестные вывалили в снег несколько мешков (примерно две «газели») ртутных градусников. Среди них оказались и поврежденные приборы. Это свидетельствует о нарушении правил обращения с опасными химическими отходами.

Следователи проводят проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить, кто именно допустил нарушение, и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ртутьсодержащие отходы представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Нарушение правил их утилизации может привести к загрязнению воздуха, почвы и водоемов, а также к риску отравления.

Ранее свою проверку начало и региональное минприроды.

СК