В Омске Следственный комитет проверит свалку опасных ртутных градусников

В Советском округе, в районе поселка Николаевка, неизвестные вывалили в снег несколько мешков (примерно две «газели») ртутных градусников. Среди них оказались и поврежденные приборы. Это свидетельствует о нарушении правил обращения с опасными химическими отходами.