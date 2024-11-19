В Омске Следственный комитет проверит свалку опасных ртутных градусников

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало доследственную проверку по информации о загрязнении окружающей среды опасными отходами. Речь идёт о свалке ртутных градусников, обнаруженной на севере города.
В Советском округе, в районе поселка Николаевка, неизвестные вывалили в снег несколько мешков (примерно две «газели») ртутных градусников. Среди них оказались и поврежденные приборы. Это свидетельствует о нарушении правил обращения с опасными химическими отходами.
Следователи проводят проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить, кто именно допустил нарушение, и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ртутьсодержащие отходы представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Нарушение правил их утилизации может привести к загрязнению воздуха, почвы и водоемов, а также к риску отравления.
Ранее свою проверку начало и региональное минприроды.