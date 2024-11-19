Белорусские альпинистки пропали в горах Турции

По данным газеты, сестры-близнецы Мария и Валентина Иванковы отправились покорять горный хребет Аладаглар в районе города Чамарды на юге Турции в минувшую субботу 16 ноября. Через некоторое время связь с ними пропала, и спасатели начали поиски. В регион была отправлена стихийная авиация, однако альпинистки пока обнаружены не были.