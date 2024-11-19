Белорусские альпинистки пропали в горах Турции

По данным газеты, сестры-близнецы Мария и Валентина Иванковы отправились покорять горный хребет Аладаглар в районе города Чамарды на юге Турции в минувшую субботу 16 ноября. Через некоторое время связь с ними пропала, и спасатели начали поиски. В регион была отправлена стихийная авиация, однако альпинистки пока обнаружены не были.
«Поисково-спасательные работы продолжаются на земле и в воздухе».
В Белорусской федерации альпинизма Sputnik рассказали, что в Турцию спортсменов не командировали, поскольку альпинистский сезон уже закончился. В данном случае, скорее всего, речь идет о туристах, предположили в организации.
Делается все возможное
В МИД Беларуси Sputnik сообщили, что белорусские дипломаты находятся в тесном контакте с компетентными органами Турции по вопросу исчезновения белорусских альпинисток.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Делается все возможное, задействованы все доступные ресурсы», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Аладаглар — самый высокий хребет юга Турции, четыре его вершины превосходят отметку 3700 метров, множество других вершин имеют высоту около 3500 метров. В нацпарке находятся знаменитые водопады Капузбаши, которые привлекают туристов даже осенью и зимой. Аладаглар — не самая высокая гора Турции. Статус самого величественного пика принадлежит Арарату (5137 м).
В августе текущего года сообщалось, что белорусского альпиниста удалось спасти в Кабардино-Балкарии, который находился на горе Джангикош на высоте 3,2 тысячи метров.