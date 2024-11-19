Легковушка сбила подростка на электросамокате в Волковыске, дело передано в суд

Как рассказали в ведомстве, согласно материалам дела, обвиняемая 3 сентября 2024 года за рулем легковушки марки Volkswagen Passat двигалась по райцентру. Подъезжая к перекрестку со скоростью около 22 км/ч, она выехала на нерегулируемый пешеходный переход, где, проявив невнимательность, совершила наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате. В результате неосторожных действий подросток получила тяжкие телесные повреждения.