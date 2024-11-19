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Легковушка сбила подростка на электросамокате в Волковыске, дело передано в суд

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Волковыска, которой инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Источник: Прокуратура Гродненской области

Как рассказали в ведомстве, согласно материалам дела, обвиняемая 3 сентября 2024 года за рулем легковушки марки Volkswagen Passat двигалась по райцентру. Подъезжая к перекрестку со скоростью около 22 км/ч, она выехала на нерегулируемый пешеходный переход, где, проявив невнимательность, совершила наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате. В результате неосторожных действий подросток получила тяжкие телесные повреждения.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст. 317 УК.

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гродненской области.