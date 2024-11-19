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В Ростове водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону на улице Казахской водитель «Черри Тигго» сбил школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове водитель легковушки сбил школьницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Происшествие случилось 18 ноября около 17:05.

По предварительной информации ведомсства, 43-летний водитель за рулем «Черри Тигго» двигался по улице Казахской. Неожиданно на проезжую часть выбежала 10-летняя девочка. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил ребенка.

С травмами пострадавшую девочку доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, 19 ноября в Ростовской области на трассе из-за ДТП образовалась пробка. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Все содержимое выпало на трассу. К счастью, обошлось без пострадавших.