В Ростове водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

В Ростове водитель легковушки сбил школьницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Происшествие случилось 18 ноября около 17:05.
По предварительной информации ведомсства, 43-летний водитель за рулем «Черри Тигго» двигался по улице Казахской. Неожиданно на проезжую часть выбежала 10-летняя девочка. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил ребенка.
С травмами пострадавшую девочку доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, 19 ноября в Ростовской области на трассе из-за ДТП образовалась пробка. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Все содержимое выпало на трассу. К счастью, обошлось без пострадавших.