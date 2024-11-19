В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.