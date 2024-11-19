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В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Мои коллеги из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров», — сказала Волк.

По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.

«По оперативным данным, через так называемых “обнальщиков” прошло около одного миллиарда рублей», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое.

Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.