В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.
«По оперативным данным, через так называемых “обнальщиков” прошло около одного миллиарда рублей», — уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое.
Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.