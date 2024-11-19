Лазурный автобус задымился на дамбе в Кронштадте

Напомним, что с начала месяца это не первое ЧП с лазурным автобусом в Кронштадте. Так, 6 ноября этот общественный транспорт загорелся Цитадельском шоссе. К слову, все произошло также на маршруте № 101Э. Тогда пламя почти полностью объяло машину, и в итоге от нее остался только обугленный каркас. Пассажиров в момент случившегося в салоне не было, поэтому обошлось без пострадавших.