Лазурный автобус задымился на дамбе в Кронштадте

Очередной инцидент с лазурным автобусом произошел в Петербурге. Он задымился на дамбе в Кронштадте. К счастью, обошлось без пострадавших. Все пассажиры самостоятельно покинули общественный транспорт. Об этом написали в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».
— Задымился автобус № 101Э. Пассажиров забрал следующий автобус № 215, — добавили очевидцы.
Что стало причиной появления дыма в салоне, не уточняется. Причину предстоит выяснить специалистам.
Напомним, что с начала месяца это не первое ЧП с лазурным автобусом в Кронштадте. Так, 6 ноября этот общественный транспорт загорелся Цитадельском шоссе. К слову, все произошло также на маршруте № 101Э. Тогда пламя почти полностью объяло машину, и в итоге от нее остался только обугленный каркас. Пассажиров в момент случившегося в салоне не было, поэтому обошлось без пострадавших.