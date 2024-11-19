Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал РИА Новости Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными». Ещё один фигурант данного дела — глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.