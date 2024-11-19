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Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц», а также растрате более 200 миллионов рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

Источник: © РИА Новости

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — рассказал собеседник агентства.

Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал РИА Новости Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными». Ещё один фигурант данного дела — глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.