В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату

Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты «Инская» объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.