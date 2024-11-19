В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента

По данным портала, военные были задержаны в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в обеспечении безопасности саммита лидеров G20. Позже портал удалил эту информацию.
«Федеральная полиция начала во вторник операцию против преступной организации, которая, как сообщается, планировала государственный переворот после выборов 2022 года, чтобы помешать инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и ограничить деятельность судебной власти», — говорится в публикации.
Отмечается, что 15 декабря 2022 года они планировали убить президента и вице-президента Бразилии. По данным портала, среди задержанных четверо военных Бразилии, которые служат в силах специального назначения, а также федеральный полицейский.