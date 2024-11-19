В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Четверо спецназовцев и один полицейский были задержаны во вторник федеральной полицией Бразилии по подозрению в попытке убийства президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его вице-президента Жералду Алкмина в 2022 году, а также организации госпереворота, сообщает портал G1.