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В Омске водитель «семерки» протаранил троллейбус

ДТП произошло сегодня в районе 18 часов в Нефтяниках на проспекте Мира.
Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием рейсового троллейбуса произошло сегодня в районе дома 3-а по проспекту Мира. Авария произошла в районе 18 часов.

Как рассказали сотрудники ГИБДД, по предварительным данным 24-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом (маршрут № 67).

В момент ДТП в салоне троллейбуса находились 30 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и кондуктору.

Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.