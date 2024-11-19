В Омске водитель «семерки» протаранил троллейбус

ДТП с участием рейсового троллейбуса произошло сегодня в районе дома 3-а по проспекту Мира. Авария произошла в районе 18 часов.
Как рассказали сотрудники ГИБДД, по предварительным данным 24-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом (маршрут № 67).
В момент ДТП в салоне троллейбуса находились 30 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и кондуктору.
Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.