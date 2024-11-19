Неработающий гомельчанин может лишиться свободы на три года из-за чужой карты

Три года лишения свободы может ждать 55-летнего неработающего гомельчанина, который потратил 280 рублей с чужой банковской карты, которую нашел, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
По информации правоохранителей, в милицию обратился 25-летний житель Гомеля с заявлением о пропаже банковской карты. Выяснилось, что карту он обронил случайно возле одного из заведений Гомеля. Ее увидел и подобрал неработающий житель областного центра, который с ее помощью стал расплачиваться за покупки одежды, предметов быта, продуктов, спиртного.
Следователи возбудили уголовное дело за хищение чужого имущества. Мужчине, который решил пожить на чужие деньги, грозит лишение свободы сроком на 3 года.
Кстати, бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве. «Тратил на развлечения и алкоголь» (здесь подробности).
Мы писали, что в Бресте на три месяца арестовали хулигана, который решил отдохнуть в чужой машине. «Хотел прилечь, а все машины на парковке были закрыты» (подробнее здесь).