Неработающий гомельчанин может лишиться свободы на три года из-за чужой карты

По информации правоохранителей, в милицию обратился 25-летний житель Гомеля с заявлением о пропаже банковской карты. Выяснилось, что карту он обронил случайно возле одного из заведений Гомеля. Ее увидел и подобрал неработающий житель областного центра, который с ее помощью стал расплачиваться за покупки одежды, предметов быта, продуктов, спиртного.