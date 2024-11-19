В Дагестане задержали чиновника за превышение полномочий

Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
«По ранее возбужденному уголовному делу задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника «Ханагский водопад», включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.