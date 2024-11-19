В Саратове 16-летняя девочка получила травмы во время квеста

«По результатам проверки размещенных в СМИ сведений о получении травм несовершеннолетней на квесте в Саратове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следствием установлено, что 16 ноября 2024 года 16-летняя девушка получила телесные повреждения в ходе участия на квесте, организованном индивидуальным предпринимателем в городе Саратове», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура области, в свою очередь, сообщает в своем Telegram-канале, что надзорное ведомство также проводит проверку после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время квеста на улице Гоголя, куда она пришла вместе с подругами.
«Прокуратура даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства, в том числе об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о качестве и безопасности оказания услуг», — отмечается в сообщении.