Силовики провели обыски в воронежском управлении ФСИН

На данный момент известно, что с Аркадием Молокановым проводятся следственные действия. Возможно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Управлении ФСИН по Воронежской области данную информацию не комментируют. Официальных сообщений от Следственного управления СУ СКР тоже пока не поступало.