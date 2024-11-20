Силовики провели обыски в воронежском управлении ФСИН

19 ноября прошли обыскные мероприятия в центральном офисе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области. Здание расположено в районе остановки «Динамо». Информацию об этом подтвердил корреспонденту «КП-Воронеж» источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, следственные мероприятия прошли в служебном кабинете полковника внутренней службы Аркадия Молоканова, который является заместителем начальника УФСИН. Он курирует охрану и цифровую трансформацию.
На данный момент известно, что с Аркадием Молокановым проводятся следственные действия. Возможно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Управлении ФСИН по Воронежской области данную информацию не комментируют. Официальных сообщений от Следственного управления СУ СКР тоже пока не поступало.