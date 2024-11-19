Миротворцы ООН пострадали при обстреле их позиций на юге Ливана

«Четыре миротворца из Ганы, находившихся на дежурстве, получили ранения, когда ракета, выпущенная скорее всего неправительственным формированиями в Ливане, попала в базу UNP 5−42 к востоку от селения Рамия, — говорится в тексте. — Трое пострадавших доставлены в госпиталь в Тире для прохождения лечения».
Как указывает пресс-служба, еще пять ракет были выпущены по центру технического обслуживания ВСООНЛ в поселке Шамаа в западном секторе ливанского юга. «Мастерской нанесен серьезный ущерб, но никто из миротворцев не пострадал», — отмечается в заявлении.
Третий инцидент произошел на шоссе к северо-востоку от селения Хирбет-Сильм, где вооруженный человек открыл огонь по патрулю «голубых касок», пострадавших среди миротворцев нет.
Командование ВСООНЛ приступило к расследованию каждого из этих инцидентов и проинформировало о них ливанскую армию. «Еще раз напоминаем всем сторонам, участвующим в продолжающихся военных действиях, о необходимости уважать неприкосновенность ооновских объектов, — отмечается в тексте. — Ставшие регулярными нападения на миротворцев должны быть немедленно прекращены».
ВСООНЛ подтверждает, что «голубые каски» остаются на всех своих позициях, будут продолжать выполнять возложенную на них миссию и сообщать о нарушениях резолюции 1701 СБ ООН.