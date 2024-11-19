Миротворцы ООН пострадали при обстреле их позиций на юге Ливана

Командование ВСООНЛ приступило к расследованию каждого из этих инцидентов и проинформировало о них ливанскую армию. «Еще раз напоминаем всем сторонам, участвующим в продолжающихся военных действиях, о необходимости уважать неприкосновенность ооновских объектов, — отмечается в тексте. — Ставшие регулярными нападения на миротворцев должны быть немедленно прекращены».