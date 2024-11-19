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Россиянка пыталась провезти через границу Беларуси $36 тысяч в одежде и обуви

Россиянка при пересечении границы спрятала под верхней одеждой и в обуви более 36 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Гражданка России, пересекая границу Беларуси и Польши в пункте пропуска «Брест», пыталась незаконно вывезти за рубеж более 42 тысяч долларов, причем более 36 тысяч она спрятала под верхней одеждой и в обуви, сообщает Государственный таможенный комитет. По этому факту возбуждено уголовное дело, 38-летней женщине грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Женщина ехала в качестве пассажирки и выбрала для пересечения границы «красный» коридор, чтобы задекларировать товары, но валюту она не задекларировала. При проверке ее с помощью ручного металлодетектора в обуви и под верхней одеждой обнаружено более 36 тысяч долларов, а в кошельке — еще более 6 тысяч долларов.

Незаконно перемещаемая валюта изъята.

За последнюю неделю только брестские таможенники выявили десять фактов незаконного перемещения через границу наличных денег.

Мы писали, что белорусская таможня предупредила о прекращении Литвой пропуска фур 19 ноября (здесь подробнее).