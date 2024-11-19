Россиянка пыталась провезти через границу Беларуси $36 тысяч в одежде и обуви

Женщина ехала в качестве пассажирки и выбрала для пересечения границы «красный» коридор, чтобы задекларировать товары, но валюту она не задекларировала. При проверке ее с помощью ручного металлодетектора в обуви и под верхней одеждой обнаружено более 36 тысяч долларов, а в кошельке — еще более 6 тысяч долларов.