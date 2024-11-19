СКР завершил расследование второго дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить сроки ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сказал господин Мусаев.
Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В начале октября стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова — растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Первый эпизод связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке «Интеркоммерц» стало вторым, дело о покупке паромов — третьим.
По версии следствия, в 2015 году ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал Тимур Иванов, закупила два парома за €12,5 млн через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Эта же компания была использована для вывода в январе 2016 года средств из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты, утверждают следователи.
По делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» вместе с Тимуром Ивановым также проходит покинувший Россию экс-председатель правления банка Александр Бугаевский. Ему еще в 2016 году было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) на сумму около 4 млрд руб. Также фигурантами данного дела стали замначальника кредитного департамента «Интеркоммерца» Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году, гендиректор компании «Туринвест сервисиз лимитед» гражданин Германии Феликс Нойберг и глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.
Основное дело в отношении господина Иванова связано с реставрацией и стройкой недвижимости, принадлежащей Тимуру Иванову. По версии следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» в обмен на выгодные заказы от Минобороны безвозмездно выполняли работы на объектах недвижимости чиновника. Размер взятки по делу следователи оценивают в 1,2 млрд руб. — это объем средств, потраченных компаниями на реставрацию недвижимости.