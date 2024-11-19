СКР завершил расследование второго дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В начале октября стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова — растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Первый эпизод связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке «Интеркоммерц» стало вторым, дело о покупке паромов — третьим.