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Таскали за волосы и били электрошокером: в Уфе две девочки пострадали из-за аниматора во время квеста

В Уфе двух девочек били электрошокером и таскали за волосы во время квеста.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе две девочки пострадали во время квеста. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета Башкирии.

Сообщается, что аниматор, который принимал участие в игре, ударил одну несовершеннолетнюю электрошокером, а другую таскал за волосы. Сообщение об инциденте было зарегистрировано в полицейском отделении № 8. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку. Актера квеста опросили.

Материалы направили в следственные органы, СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сотрудники Следкома организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

— По результатам проверки ситуации будет дана правовая оценка, — заверили в ведомстве.

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