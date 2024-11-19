Табуретом и поленом: пожилую жительницу деревни в Башкирии избил до смерти сосед

Трагедия случилась на позапрошлой неделе, 9 ноября, в деревне Сатлык. В тот день жена 65-летнего ранее судимого подозреваемого была на лечении в медицинском учреждении, а муж убитой соседки — на заработках в соседней деревне. Злоумышленник пошел в гости к односельчанке, вместе они распивали спиртное. В какой-то момент женщина оскорбила гостя. Тот схватил табурет и несколько раз ударил им по голове хозяйку, а затем стал бить по лицу поленом.