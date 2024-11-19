Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Табуретом и поленом: пожилую жительницу деревни в Башкирии избил до смерти сосед

Житель Башкирии до смерти забил табуретом и поленом пенсионерку.
Источник: Комсомольская правда

В Нуримановском районе Башкирии было раскрыто убийство местной жительницы. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

Трагедия случилась на позапрошлой неделе, 9 ноября, в деревне Сатлык. В тот день жена 65-летнего ранее судимого подозреваемого была на лечении в медицинском учреждении, а муж убитой соседки — на заработках в соседней деревне. Злоумышленник пошел в гости к односельчанке, вместе они распивали спиртное. В какой-то момент женщина оскорбила гостя. Тот схватил табурет и несколько раз ударил им по голове хозяйку, а затем стал бить по лицу поленом.

Мужчина скрылся, тело его 62-летней жертвы на следующий день обнаружила соседка. Она пришла навестить женщину и обратилась в полицию. Подозреваемый сначала отрицал причастность к убийству. Однако затем у него в доме нашли одежду со следами крови, и он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемого заключили под стражу.

— Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены очевидцы и другие свидетели, продолжается сбор доказательственной базы по делу, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.