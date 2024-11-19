На уфимском складе произошел пожар на площади 200 квадратных метров

Сегодня ночью, 20 ноября, в Уфе произошел пожар на складе. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на улице Путейская. Вспыхнул пристрой к складу с продукцией, и огонь перекинулся на сам склад. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров и ликвидировать открытое горение.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее специалисты проводят обследование помещений, дабы удостовериться, что скрытых очагов горения не осталось.
Причина ЧП устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.
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