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По делу о стрельбе у Wildberries в Москве допросили 30 свидетелей

Было проведено также 50 экспертиз.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СК допросили более 30 свидетелей по делу о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сказано в материалах расследования, с которыми ознакомился ТАСС.

«С момента избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по факту вооруженного нападения на офис Wildberries признаны и допрошены в качестве потерпевших шестеро лиц; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов; назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе комплексных», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле. Там отмечается, что в настоящий момент срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ до 18 марта 2025 года.