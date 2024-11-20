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Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА ВСУ

32 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали свыше 40 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за три часа, сообщает Минобороны РФ.

ПВО сбила 42 беспилотника самолётного типа. 32 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

«В 21:00 до 23:55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МО уточнили, что пять беспилотных летательных аппаратов сбиты над Смоленской областью. Два дрона уничтожены над территорией Московской области. По одному БПЛА сбито в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.