«Ты больной. Тебе лечиться надо»: Что сказала жена маньяка Чикатило, узнав про приставания к внуку

34 года назад, 20 ноября 1990 года, в Новочеркасске по пути из поликлиники домой был арестован Андрей Чикатило. Самый известный маньяк СССР загубил больше 50 человек. Тела находили сильно изувеченными.
Известно, что первое преступление было совершено в конце 70-х годов прошлого столетия. И свою кровавую жатву душегуб продолжал больше 20 лет.
Известный ростовский следователь Амурхан Яндиев, поймавший и «разговоривший» Чикатило, раскрыл «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» неизвестные факты из жизни изувера.
Бывший следователь Амурхан Яндиев сумел разговорить Чикатило Татьяна ЛЫСЕНКО.
К ОТЧЕТАМ ПРИЛАГАЛ ТРАМВАЙНЫЕ БИЛЕТЫ.
— На самом деле, он был тем еще трусом. К командировочным отчетам прилагал не только билеты на поезда и самолеты, но и трамвайные, стоившие копеек 16. Еще он безумно боялся собственную жену. Феня — так ласково называл ее Чикатило, гоняла его скалкой.
В браке у пары родились двое детей: сын и дочка. Последняя уехала в Харьков, вышла замуж и стала мамой.
Первое убийство Чикатило совершил 22 декабря 1978 года в Шахтах. Фото: ГУ МВД России.
Снабженец одного из крупных заводов Андрей Чикатило как-то был в очередной командировке, на этот раз — в Украине. Заодно заглянул в госте к родне. В Ростов приехал уже с внуком. Дочь со спокойным сердцем отпустила сына в гости к бабушке и дедушке.
— В итоге это закончилось огромным семейным скандалом. Наверное, именно тогда Феодосия Семеновна впервые и взяла в руки скалку… Когда все уснули, Чикатило зашел к внуку-подростку в спальню и стал его трогать, — рассказывает Амурхан Яндиев.
Но то ли мальчик проснулся, то ли его бабушка спала не крепко, но в ту ночь об этом факте стало известно супруге Чикатило. Она подняла крик на всю квартиру. И сказала фразу, которую Чикатило процитирует уже в СИЗО.
— Ты больной. Тебе лечиться надо.
Вещи, изъятые у Чикатило. Ножами, найденными при обыске, маньяк убивал людей, а потом резал продукты. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по РО.
«УТКНУЛСЯ НОСОМ В ШЕЮ ЖЕНЫ».
После задержания Амурхан Яндиев устроил маньяку первое и последнее свидание с супругой.
— Мне надо было налаживать с ним связь , — поясняет бывший следователь.
Яндиев вспоминает:
— Чикатило уткнулся носом в шею жены и оправдывался: "Фенечка, ты же мне столько раз говорила, что мне лечится надо. Надо было тебя послушать. А она так сурово на него смотрела, руки по швам… Не обняла. Не прикоснулась. Ничего не сказала. Молча ушла и больше не приходила.
Амурхан Яндиев считает, что триггером для больных наклонностей мог стать случай из юности маньяка. Чикатило тогда понравилась подруга сестры и он попробовал с ней сблизиться.
— Но не смог, и девушка высмеяла его, — рассказывает следователь.
Чтобы поймать маньяка, была объявлена операция «Лесополоса». Фото: скриншот с видео ГУ МВД по РО.
А ситуация с внуком была далеко не первым сигналом. Одно время Чикатило работал воспитателем в ПТУ. Там ему дали грубую кличку «Соска».
— Почему? Да потому что по ночам он заходил в комнаты к мальчикам, и под предлогом того, что поправляет одеяло, трогал их.
Когда об этом стали ходить слухи, Чикатило вынужден был уволиться. Несмотря на все это, Феодосия не подавала на развод. Чикатило по-прежнему в глазах многих окружающих был честным партийцем и примерным семьянином.
— На самом деле он был пустым и серым человеком. Как работник — никакой. Талантов — ноль. Посредственность. Такого в толпе если встретишь, то и лица не запомнишь.
Следователи нашли около 30 ножей. Фото: ГУ МВД по РО.
ЛЮБИЛ СЫРОКОПЧЕНУЮ КОЛБАСУ.
Чикатило очень любил читать газеты, особенно новости партии. При обыске в его квартире не нашли ни одной книги. Только советскую прессу и около 30 кухонных ножей.
— Этими самыми тесаками маньяк и убивал людей. От орудия не избавлялся по двум причинам: во-первых, из-за жадности, во-вторых, они были своего рода памятными. Чикатило отлично помнил, кого и каким ножом убил. Они были для него в какой-то степени страшным «сувениром». А еще он был настолько куркулем, что потом этими же ножами резал продукты.
Как-то изувер рассказал следователю, что расправившись с жертвой, испытывал такое удовольствие, «что начинал просто кружиться». Вообще, Чикатило был предельно откровенен с сыщиком. Амурхану Яндиев мастерски установил с ним контакт — то газету принесет, то сырокопченую колбасу.
— Он такую любил.
Чикатило приговорили к смертной казни. Фото: Скриншот с видео ГУ МВД по РО.
«МОЛЮ, ЧТОБЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО».
По словам Амурхана Яндиева, во время суда гособвинитель попросил у маньяка автограф. К тому моменту уже была издана книга о Чикатило.
— Я молю Господа Бога, чтобы таких людей, как я, больше не было, — пописал издание подсудимый.
— На самом же деле у Чикатило не было ни капли раскаяния, ни толики сострадания к убитым, — продолжает собеседник. — Это был один из приемов манипуляции, маньяк давил на жалость. Чикатило до последнего надеялся, то его признают невменяемым и будут лечить. Приговор о смертной казни стал дня него ударом.
Чикатило не стало в 1994 году, но даже сегодня о маньяке говорят с содроганием. Изверг навсегда вошел в истории криминалистики как самый страшный маньяк 20 века.