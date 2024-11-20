«Ты больной. Тебе лечиться надо»: Что сказала жена маньяка Чикатило, узнав про приставания к внуку

— Чикатило уткнулся носом в шею жены и оправдывался: "Фенечка, ты же мне столько раз говорила, что мне лечится надо. Надо было тебя послушать. А она так сурово на него смотрела, руки по швам… Не обняла. Не прикоснулась. Ничего не сказала. Молча ушла и больше не приходила.