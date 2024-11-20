В США суд признал признал невиновной осужденную 16 лет назад женщину

Позднее Лусио отказалась от своего признания, и адвокаты на протяжении 16 лет пытаются доказать ее невиновность. Все это время обвиняемая, приговоренная к смертной казни, находилась в исправительном учреждении Маунтин-Вью в Гейтсвилле. В апреле 2022 года она получила отсрочку казни, так как было предписано пересмотреть доводы защиты.