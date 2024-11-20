В США суд признал признал невиновной осужденную 16 лет назад женщину

В 2008 году Мелисса Лусио была признана виновной в убийстве своей дочери Марии. Женщина утверждала, что ее дочь случайно упала с лестницы. Сотрудники правоохранительных органов же настаивали на том, что Лусио избила девочку. Обвиняемую допрашивали в течение нескольких часов, пока она не признала свою вину.
Позднее Лусио отказалась от своего признания, и адвокаты на протяжении 16 лет пытаются доказать ее невиновность. Все это время обвиняемая, приговоренная к смертной казни, находилась в исправительном учреждении Маунтин-Вью в Гейтсвилле. В апреле 2022 года она получила отсрочку казни, так как было предписано пересмотреть доводы защиты.
Судья округа Камерон Артуро Нельсон, повторно рассматривавший дело, пришел к выводу, что сторона обвинения сознательно скрывала улики, свидетельствовавшие в пользу Лусио. Он отметил также, что были представлены убедительные доказательства того, что Лусио на самом деле невиновна в совершении преступления.
Решение Нельсона было передано в Апелляционный суд по уголовным делам штата Техас, который имеет окончательное право отменить обвинительный приговор.
Ранее, 21 октября, в Техасе в последний момент успели остановить процедуру смертной казни за преступление, которое сочли невозможным. Фигурант данного дела Роберт Лесли Роберсон с 2002 года пытался доказать свою невиновность в убийстве двухлетней дочери. По словам стороны защиты, отек мозга и кровотечение, которые врачи считали признаками того, что с ней плохо обращаются дома, были вызваны падением больной девочки с кровати.