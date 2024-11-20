Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитогорцу грозит крупный срок за убийство престарелой матери

Материалы уголовного будет рассматривать Челябинской областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, расправу над своей пожилой матерью 49-летний житель Магнитогорска совершил в октябре 2023 года. На тот момент мужчина был пьяный, и в таком состоянии он сначала избил 76-летнюю женщину, ударив ее не меньше 30 раз. После этого, сын задушил свою беспомощную родительницу.

В прокуратуре Челябинской области уточнили, что через сутки мужчина вызвал скорую и попытался обставить преступление, как несчастный случай. Врачам он рассказал, что мама упала в подъезде на пол, а он сам пытался ее спасти. Однако органы следствия смогли разрушить версию обвиняемого. Кроме того, удалось выяснить, что пенсионерка из-за возраста не могла самостоятельно позаботиться о себе и страдала провалами памяти.

В ведомстве подчеркнули, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или вовсе пожизненное.