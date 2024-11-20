Магнитогорцу грозит крупный срок за убийство престарелой матери

По версии следствия, расправу над своей пожилой матерью 49-летний житель Магнитогорска совершил в октябре 2023 года. На тот момент мужчина был пьяный, и в таком состоянии он сначала избил 76-летнюю женщину, ударив ее не меньше 30 раз. После этого, сын задушил свою беспомощную родительницу.
В прокуратуре Челябинской области уточнили, что через сутки мужчина вызвал скорую и попытался обставить преступление, как несчастный случай. Врачам он рассказал, что мама упала в подъезде на пол, а он сам пытался ее спасти. Однако органы следствия смогли разрушить версию обвиняемого. Кроме того, удалось выяснить, что пенсионерка из-за возраста не могла самостоятельно позаботиться о себе и страдала провалами памяти.
В ведомстве подчеркнули, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или вовсе пожизненное.