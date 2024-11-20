Магнитогорцу грозит крупный срок за убийство престарелой матери

В прокуратуре Челябинской области уточнили, что через сутки мужчина вызвал скорую и попытался обставить преступление, как несчастный случай. Врачам он рассказал, что мама упала в подъезде на пол, а он сам пытался ее спасти. Однако органы следствия смогли разрушить версию обвиняемого. Кроме того, удалось выяснить, что пенсионерка из-за возраста не могла самостоятельно позаботиться о себе и страдала провалами памяти.