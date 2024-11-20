Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии

В августе 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда в отношении иностранцев на автовокзале Хабаровска применили табельное оружие (несколько выстрелов), чтобы остановить мигранта, который пытался на своем автомобиле задавить силовика. Выходец из центральноазиатской республики пытался скрыться и избежать проверки документов. Два силовика и мигрант попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Источник сообщал также, что мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться.