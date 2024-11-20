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Пригорело: задымление в ТЦ «Реми Сити» произошло в Хабаровске

В 10:11 на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о задымлении в торговом центре по адресу: ул. Краснореченская, 213.

Источник: AmurMedia

Огнеборцы выехали по повышенному номеру, сообщает ИА AmurMedia.

По прибытию пожарных наблюдалось слабое задымление в кондитерском цехе. В ходе разведки установлено, что произошло пригорание пищи на плите. Возгорания не было. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарным подразделениям дан отбой.

Напомним, в мае 2024 года в этом торговом центре произошел сильный пожар. Площадь горения составила 1100 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. Из здания ещё до прибытия пожарных вышли 270 человек. Со слов очевидцев, возгорание произошло в месте расположения вытяжки одной из торговых точек питания. На пожаре работали более 50 человек личного состава и 15 единиц техники.

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