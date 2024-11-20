Пригорело: задымление в ТЦ «Реми Сити» произошло в Хабаровске

Напомним, в мае 2024 года в этом торговом центре произошел сильный пожар. Площадь горения составила 1100 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. Из здания ещё до прибытия пожарных вышли 270 человек. Со слов очевидцев, возгорание произошло в месте расположения вытяжки одной из торговых точек питания. На пожаре работали более 50 человек личного состава и 15 единиц техники.