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Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе во Владивостоке, где отмечается гололед, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

«В дежурное отделение полка ДПС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги “Де-Фриз-Седанка-Патрокл” в районе съезда “Дальхимпром”. По предварительным данным, травмы получил один человек», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупреждает водителей, что на этом участке трассы — гололед.

Также в Telegram-каналах сообщается о массовых ДТП из-за наледи на дорогах на мосту на остров Русский, на улице Фадеева и еще об одной аварии с участием нескольких машин в районе Седанки — также на трассе «Де-Фриз-Седанка-Патрокл».

Позже в полиции журналистам добавили, что в аварии на мосту на остров Русский столкнулись шесть транспортных средств, по предварительным данным, пострадавших нет.