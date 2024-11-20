Стихийный мемориал появился на месте ДТП в Новосибирске, где погиб малыш

Новосибирцы приносят мягкие игрушки на место ДТП, в котором погиб 2-летний мальчик. На это обратил внимание журналист «АиФ-Новосибирск». Напомним, трагедия произошла днём во вторник, 19 ноября 2024 года, во дворе дома на улице Петухова — водитель Subaru наехал на маму и её ребёнка.
По данным СУ СКР по региону, за рулём находился 63-летний мужчина: он двигался задним ходом и сбил женщину с малышом. Мальчик скончался на месте, женщину госпитализировали.
Telegram-канал «Mash Siberia» утверждает, что погибшая была беременна, а водитель иномарки находился в состоянии опьянения.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Суд изберёт ему меру пресечения.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Местный житель рассказал «АиФ-Новосибирск», что водитель иномарки живёт на улице Петухова, 74, в шестом подъезде, его машину эвакуировали.
На месте, где оборвалась только начинающая жизнь, появился стихийный мемориал — скорбящие новосибирцы несут мягкие игрушки.