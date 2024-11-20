Стихийный мемориал появился на месте ДТП в Новосибирске, где погиб малыш

Новосибирцы приносят мягкие игрушки на место ДТП, в котором погиб 2-летний мальчик. На это обратил внимание журналист «АиФ-Новосибирск». Напомним, трагедия произошла днём во вторник, 19 ноября 2024 года, во дворе дома на улице Петухова — водитель Subaru наехал на маму и её ребёнка.