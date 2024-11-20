Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе во Владивостоке, где отмечается гололедица, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«В дежурное отделение полка ДПС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги “Де-Фриз-Седанка-Патрокл” в районе съезда “Дальхимпром”. По предварительным данным, травмы получил один человек», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупреждает водителей, что на этом участке трассы — гололедица.
Также в Telegram-каналах сообщается о массовых ДТП из-за наледи на дорогах на мосту на остров Русский, на улице Фадеева и еще об одной аварии с участием нескольких машин в районе Седанки — также на трассе «Де-Фриз-Седанка-Патрокл».
Позже в полиции журналистам добавили, что в аварии на мосту на остров Русский столкнулись шесть транспортных средств, по предварительным данным, пострадавших нет.