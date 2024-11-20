Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин

Также в Telegram-каналах сообщается о массовых ДТП из-за наледи на дорогах на мосту на остров Русский, на улице Фадеева и еще об одной аварии с участием нескольких машин в районе Седанки — также на трассе «Де-Фриз-Седанка-Патрокл».