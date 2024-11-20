В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о самоуправстве застройщика

Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального СУ СКР. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение и поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.
Основанием для расследования стала распространяемая в сети Интернет информация о принудительном выселении семьи из единственного жилья в городе Екатеринбурге. Принадлежащий пострадавшим частный дом был разрушен группой злоумышленников, предположительно, действовавших в интересах застройщика «Ривьера-Инвест». Женщина с ребенком и пожилым отцом были вынуждены покинуть жилье. Отметим, что «Ривьера-Инвест» планирует возвести на земельном участке, принадлежащем пострадавшим, жилой комплекс.
Заявители, чьи права до сих пор не восстановлены, высказали критику в адрес следственных органов, которые не привлекли злоумышленников ответственности.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Как ранее сообщалось, председатель СКР Александр Бастрыкин принял решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы жительницы Свердловской области и членов ее семьи. В медиапространстве была распространена информация об инциденте в Каменске-Уральском, где неизвестные злоумышленники залили монтажной пеной дверь в квартиру женщины, проживающей, а с двумя малолетними детьми и пожилой матерью с инвалидностью.