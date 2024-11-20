В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о самоуправстве застройщика

Как ранее сообщалось, председатель СКР Александр Бастрыкин принял решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы жительницы Свердловской области и членов ее семьи. В медиапространстве была распространена информация об инциденте в Каменске-Уральском, где неизвестные злоумышленники залили монтажной пеной дверь в квартиру женщины, проживающей, а с двумя малолетними детьми и пожилой матерью с инвалидностью.