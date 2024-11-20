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В Омске экс-директору Фонда защиты прав дольщиков предъявили обвинение

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В СУ СКР не исключают, что в деле могут появиться и другие фигуранты.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему директору Фонда защиты прав дольщиков Омской области предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Расследование ведет СУ СКР по Омской области.

По версии следствия, экс-директор оплатил подрядчикам некачественно выполненные работы по изготовлению проектно-сметной документации.

Это существенно замедлило своевременное строительство проблемных многоквартирных домов, причинило материальный ущерб региональному Фонду", — отметили в СУ СКР.

Также в ведомстве не исключили, что в ходе расследования уголовного дела в нем могут появиться и другие фигуранты — настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фамилия обвиняемого в официальном сообщении СУ СКР не приводится, однако известно, что с весны 2022 года по ноябрь 2024-го Фонд возглавлял Георгий Пузиков.