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Пассажир пострадал в ДТП с маршрутным автобусом в Хабаровске

Авария произошла утром на пересечении Северной и Шелеста.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Хабаровске столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.

По уточненным данным, травмы получил пассажир автобуса. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

ДТП произошло в 7:50 на пересечении улиц Северной и Шелеста. Водитель автомобиля Mazda, выезжая на главную дорогу, не уступил маршрутному автобусу Hyundai № 81. Авария привела к значительной пробке на улице Шелеста.

«Пострадал 24-летний пассажир автобуса», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
После аварии движение на этом участке дороги временно организовано в реверсивном режиме. Полиция выясняет все детали происшествия.