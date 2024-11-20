Пассажир пострадал в ДТП с маршрутным автобусом в Хабаровске

Сегодня утром в Хабаровске столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.
По уточненным данным, травмы получил пассажир автобуса. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП произошло в 7:50 на пересечении улиц Северной и Шелеста. Водитель автомобиля Mazda, выезжая на главную дорогу, не уступил маршрутному автобусу Hyundai № 81. Авария привела к значительной пробке на улице Шелеста.
«Пострадал 24-летний пассажир автобуса», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
После аварии движение на этом участке дороги временно организовано в реверсивном режиме. Полиция выясняет все детали происшествия.