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Замдиректора колледжа в Челябинске задержали по подозрению в подкупе

Возбуждено уголовное дело.

Замруководителя частного колледжа в Челябинске задержали по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с января по июнь 2022 года первый замдиректора учебного учреждения получил 82 тысячи рублей взамен на внесение в зачётные и экзаменационные ведомости недостоверных сведений. Это позволило одной из студенток закрыть сессии фактически без проверки знаний.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по делу.

В настоящее время фигуранту готовятся предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.