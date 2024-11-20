Замдиректора колледжа в Челябинске задержали по подозрению в подкупе

По версии следствия, с января по июнь 2022 года первый замдиректора учебного учреждения получил 82 тысячи рублей взамен на внесение в зачётные и экзаменационные ведомости недостоверных сведений. Это позволило одной из студенток закрыть сессии фактически без проверки знаний.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по делу.
В настоящее время фигуранту готовятся предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.