Жителю ЗКО ампутировали ногу из-за халатности врача

Из материалов дела следует, что 25 октября 2023 года потерпевший в 18:25 получил производственную травму ноги. Его доставили в больницу, обработали антисептиками, некротические (мёртвое тело) ткани и края раны зашили, не разрезая, и дренировали кровь. Из-за этого не произошёл отток гнойного экссудата, рана не была дренирована после зашивания, в результате чего в ней скопилась отёчная жидкость. Это привело к сдавлению тканей и создало благоприятные условия для возникновения инфекции.