В ночном ДТП под Чернушкой погибли четыре человека

В Пермском крае произошло смертельное ДТП на автодороге «Чернушка-Тюш». В аварии погибли четыре человека. Подробности сообщила краевая Госавтоинспекция.
По автодороге «Чернушка-Тюш» 19 ноября около 23:50 в направлении Чернушки двигался автомобиль «Ниссан Сирена» под управлением водителя 1980 года рождения.
По предварительной информации, на 4 км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Ситрак», водитель которого осуществлял замену колеса. Установлено, что знак аварийной остановки был выставлен, аварийная сигнализация включена.
В результате ДТП 24-летний водитель грузового автомобиля, а также водитель и два пассажира автомобиля «Ниссан» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.