Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночном ДТП под Чернушкой погибли четыре человека

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Чернушка-Тюш».

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

В Пермском крае произошло смертельное ДТП на автодороге «Чернушка-Тюш». В аварии погибли четыре человека. Подробности сообщила краевая Госавтоинспекция.

По автодороге «Чернушка-Тюш» 19 ноября около 23:50 в направлении Чернушки двигался автомобиль «Ниссан Сирена» под управлением водителя 1980 года рождения.

По предварительной информации, на 4 км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Ситрак», водитель которого осуществлял замену колеса. Установлено, что знак аварийной остановки был выставлен, аварийная сигнализация включена.

В результате ДТП 24-летний водитель грузового автомобиля, а также водитель и два пассажира автомобиля «Ниссан» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.