В Челябинской области погиб уснувший возле растопленной печи мужчина

В деревне Шуранкуль Красноармейского района ночью 20 ноября сгорел частный дом. При пожаре погиб человек.
51-летний хозяин дома и его ровесник-гость топили печь. Они уснули прежде, чем дрова прогорели. Оставленный без присмотра открытый огонь вызвал пожар.
К моменту прибытия спасателей деревянный дом уже полностью был объят пламенем. Хозяин успел проснуться и выбраться на улицу, а его товарищ остался в огне.
— Пожар локализован на площади 80 квадратных метров силами 14 специалистов при помощи пяти единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы обнаружен погибший мужчина.