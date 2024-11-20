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В Челябинской области погиб уснувший возле растопленной печи мужчина

Мужчина погиб при пожаре в Красноармейском районе.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В деревне Шуранкуль Красноармейского района ночью 20 ноября сгорел частный дом. При пожаре погиб человек.

51-летний хозяин дома и его ровесник-гость топили печь. Они уснули прежде, чем дрова прогорели. Оставленный без присмотра открытый огонь вызвал пожар.

К моменту прибытия спасателей деревянный дом уже полностью был объят пламенем. Хозяин успел проснуться и выбраться на улицу, а его товарищ остался в огне.

— Пожар локализован на площади 80 квадратных метров силами 14 специалистов при помощи пяти единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы обнаружен погибший мужчина.

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