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В Башкирии снова возникла угроза атаки украинских БПЛА

В Башкирии снова возникла угроза атаки украинских БПЛА. Три вражеских беспилотника вновь засекли в небе над Самарой.

Сообщается, что информация о возможной атаке передается по системе оповещения «РАСЦО» от 76-ой дивизии ПВО министерства обороны России в Самаре. Беспилотники двигаются со стороны Волгоградской области в северо-восточном направлении.

«Возможна угроза атаки БПЛА на территории республики Башкортостан. Угроза сохраняется до 9 часов (МСК)», — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первая попытка атаки на объекты на территории Башкирии за последние семь дней. Ранее 15 ноября из-за угрозы были эвакуированы в бомбоубежища сотрудники «Транснефть -Урал».