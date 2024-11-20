В Башкирии снова возникла угроза атаки украинских БПЛА

Сообщается, что информация о возможной атаке передается по системе оповещения «РАСЦО» от 76-ой дивизии ПВО министерства обороны России в Самаре. Беспилотники двигаются со стороны Волгоградской области в северо-восточном направлении.
«Возможна угроза атаки БПЛА на территории республики Башкортостан. Угроза сохраняется до 9 часов (МСК)», — говорится в сообщении.
Отметим, что это не первая попытка атаки на объекты на территории Башкирии за последние семь дней. Ранее 15 ноября из-за угрозы были эвакуированы в бомбоубежища сотрудники «Транснефть -Урал».