Полицейские предупредили челябинцев о новом виде мошенничества с 5G

С ним столкнулся 61-летний житель города. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой связи, и предложил установить приложение для перехода на пятое поколение мобильной связи, что улучшит скорость и качество работы интернета.
По указанию мошенника потерпевший выполнил все манипуляции с собственным телефоном. Злоумышленник предложил проверить свои данные в самых важных приложениях. Первым делом мужчина открыл приложение банка-онлайн и увидел, что с его кредитного счета были списаны 95 тыс. рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).