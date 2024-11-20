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Полицейские предупредили челябинцев о новом виде мошенничества с 5G

В Златоусте полицейские зафиксировали новый вид мошенничества — похищение средств с банковской карты с помощью приложения для улучшения качества связи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С ним столкнулся 61-летний житель города. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой связи, и предложил установить приложение для перехода на пятое поколение мобильной связи, что улучшит скорость и качество работы интернета.

По указанию мошенника потерпевший выполнил все манипуляции с собственным телефоном. Злоумышленник предложил проверить свои данные в самых важных приложениях. Первым делом мужчина открыл приложение банка-онлайн и увидел, что с его кредитного счета были списаны 95 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).