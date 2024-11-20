Полицейские предупредили челябинцев о новом виде мошенничества с 5G

По указанию мошенника потерпевший выполнил все манипуляции с собственным телефоном. Злоумышленник предложил проверить свои данные в самых важных приложениях. Первым делом мужчина открыл приложение банка-онлайн и увидел, что с его кредитного счета были списаны 95 тыс. рублей.