Трагедия в Джизаке: водитель сбил насмерть двух девочек и скрылся с места происшествия

Инцидент произошёл 18 ноября около 19:30. Две сестры, 4 и 13 лет, переходили дорогу. Согласно предварительным данным, они делали это в неположенном месте. В результате наезда обе девочки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Хуже всего то, что водитель не остановился, чтобы помочь детям. Он сбежал, оставив их на дороге.