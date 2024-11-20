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Трагедия в Джизаке: водитель сбил насмерть двух девочек и скрылся с места происшествия

В Бахмальском районе Джизакской области произошло шокирующее ДТП, унесшее жизни двух маленьких сестер. Водитель автомобиля Cobalt на большой скорости сбил двух девочек и скрылся с места происшествия, не оказав им помощи.

Инцидент произошёл 18 ноября около 19:30. Две сестры, 4 и 13 лет, переходили дорогу. Согласно предварительным данным, они делали это в неположенном месте. В результате наезда обе девочки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Хуже всего то, что водитель не остановился, чтобы помочь детям. Он сбежал, оставив их на дороге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, 33-летний житель кишлака Калтатой, был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещён в изолятор временного содержания. Следствие продолжается, проводится сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств случившегося.

Этот трагический случай вновь поднимает вопрос о безопасности на дорогах и ответственности водителей. Мы выражаем соболезнования семье погибших девочек.