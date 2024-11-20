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Школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь» в Уфе

Школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь» в Уфе. Девочки 10−12 лет пришли на игру отметить день рождения одной из них.

Аниматор бил детей электрошокером, а одну из участниц квеста хватал за волосы и шею, ударил об стену. Об этом сообщила мама пострадавшей девочки. Семья уфимки написала заявление в полицию.

Как сообщает Mash в Башкирии, в квесте участвовало 6 человек, двое пострадали. Вся компания была доведена до слез, именинница вернулась домой в истерике. Одна из девочек госпитализирована в больницу.

Напомним, в конце августа инцидент произошел в хоррор-квесте в Стерлитамаке. Тогда аниматор также пугал участников электрошокером, трое парней выпали из окна и получили различные травмы. Директор квеста обвиняется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело направлено в суд. После инцидента депутаты Госдумы предложили запретить хоррор-квесты по всей стране. Предложение о запрете было направлено главе Следкома России Александру Бастрыкину.