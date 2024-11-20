Школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь» в Уфе

Напомним, в конце августа инцидент произошел в хоррор-квесте в Стерлитамаке. Тогда аниматор также пугал участников электрошокером, трое парней выпали из окна и получили различные травмы. Директор квеста обвиняется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело направлено в суд. После инцидента депутаты Госдумы предложили запретить хоррор-квесты по всей стране. Предложение о запрете было направлено главе Следкома России Александру Бастрыкину.